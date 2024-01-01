Supersparks — это инструмент без кода, который позволяет размещать пользовательский контент (UGC) на сайтах Webflow, например комментарии, обзоры и публикации в сообществе. С помощью Supersparks разработчики могут индивидуально проектировать каждый элемент своих разделов пользовательского контента в Webflow Designer. Больше никаких встраиваний виджетов! Благодаря нашей интеграции с Webflow Memberships и Memberstack данные из учетных записей пользователей, такие как имя и изображение профиля, могут динамически отображаться в комментариях, обзорах и публикациях. Это означает, что у вас будет возможность создать собственное сообщество на своем сайте Webflow. Благодаря нашей установке на основе компонентов установка нашего приложения занимает всего несколько минут. Начните улучшать SEO и вовлечение аудитории своих сайтов или создавать ранее немыслимые общественные проекты, добавив на свои сайты несколько Supersparks.

Веб-сайт: supersparks.io

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