Альтернативы - Superset
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan оптимизирует ваше резюме для любой вакансии, подчеркивая ключевой опыт и навыки, которые необходимо видеть рекрутерам.
Webbtree
webbtree.com
Панель инструментов поиска Webbtree упрощает доступ к общедоступным данным. Получите доступ к более чем 500 миллионам кандидатов с таких платформ, как Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble и Doximity. Кроме того, оперативно находите контакты и расширяйте резерв талантов...
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire — это платформа для подбора персонала, ориентированная на человека. Он предоставляет мощный и простой способ принимать качественные решения о найме, повышать эффективность подбора персонала и обеспечивать превосходный опыт кандидатов. Оптимизируйте набор персонала с помощью гибкой систем...
Chadview
chadview.com
Помощник по собеседованиям ChatGPT: получайте ответы в режиме реального времени во время технических собеседований. Наше расширение прослушивает ваши звонки в Zoom, Google Meet и Teams в режиме реального времени и мгновенно отвечает на любые вопросы.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. У...
Hireport
hireport.nl
Портал агентств №1, который интегрируется с вашей ATS, чтобы легко сотрудничать с кадровыми агентствами и быстрее нанимать сотрудников. -- Портал HirePorts оптимизирует различные аспекты управления агентством, включая интегрированный обмен сообщениями, обновления процессов, аналитику агентства и цен...
Giig Hire
giighire.com
Бесплатная платформа Giig предназначена для рекрутеров-фрилансеров, которые могут вести свой бизнес. Мы предлагаем бесплатного менеджера по работе с клиентами; позволяя рекрутерам отслеживать компании, с которыми они работают. Бесплатная система отслеживания кандидатов; позволяя рекрутерам управлять...
Rectxt
rectxt.com
Простое, но мощное программное обеспечение для текстовых сообщений, созданное для вашего АТС. Rectxt — это решение для обмена мгновенными сообщениями на основе SMS, которое помогает командам по подбору персонала быстрее нанимать сотрудников, обеспечивая при этом лучший опыт кандидатов и рекрутеров.
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer — это платформа для соискателей, которая интеллектуально сканирует описание вакансии и определяет недостающие навыки и ключевые слова в вашем резюме. Передайте свое резюме в руки человека и победите роботов.
Jobpass
jobpass.com
Jobpass — это первый инструмент управления поиском работы для кандидатов. Беспроблемный поиск работы меняет все!
iScalePro
iscalepro.com
Индивидуальные оценки с полной автоматической оценкой для составления списка кандидатов за считанные минуты | Легкий найм кандидатов с исключительным опытом работы и талантами в iScalePro.
hiroscope
hiroscope.ai
В hirscope.ai мы не просто ускоряем процесс найма, но и делаем его умнее. Наша платформа меняет каждый аспект найма: от составления описаний вакансий до принятия окончательных решений о найме. Наша платформа использует искусственный интеллект для предварительного отбора и сужения кандидатов, гаранти...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap — это передовая программная платформа, специально разработанная для кадровых компаний и предназначенная для оптимизации сложностей кадровых операций и повышения организационной эффективности. Это комплексное решение управляет всеми аспектами кадровых процессов: от управления рабочими процес...
Algohire
algohire.ai
Анализ резюме на основе искусственного интеллекта, инструменты коммуникации и отборочные оценки, предназначенные для групп по подбору персонала и позволяющие оптимизировать процесс найма. Эта технология оценивает резюме кандидатов, способствует эффективному общению и проводит предварительные тесты.
Work Simplr
worksimplr.com
Мы выполняем работу для бизнеса, привлекая по требованию проверенных студентов из США для выполнения работы начального уровня виртуально и по доступной цене — удовлетворение гарантировано!
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io — это платформа, которая интегрируется с ATS для более быстрого отбора кандидатов с использованием оценок и задач на основе навыков.
KampHire
kamphire.in
KampHire — это платформа автоматизации подбора персонала в кампусе, которая объединяет менеджеров по найму и менеджеров по трудоустройству для комплексного управления наймом в кампусе на единой платформе. > Автоматическое обновление контактной информации кампуса/менеджеров по трудоустройству > Публи...
SpringRole
springrole.com
Протокол проверки и аттестации профессионального профиля на базе блокчейна.
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai — интеллектуальный рекрутер на базе искусственного интеллекта, который инициирует двустороннюю голосовую беседу с кандидатами. Во время разговора Рутл проверяет заинтересованность кандидата в приеме на работу. С помощью Rootle.ai рекрутер может избавиться от монотонных, повторяющихся и ску...
Honeit Software
honeit.com
Honeit — это универсальная платформа для проведения интервью, позволяющая планировать, просматривать и делиться информацией об интервью. Беседы необходимы для рекрутинга, найма и проведения исследований, но собеседования — это черные ящики. Программное обеспечение Honeit для проведения собеседований...
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire — это облачное программное обеспечение для подбора персонала, призванное помочь компаниям оптимизировать процесс найма. Он предлагает инструменты для публикации вакансий, управления заявлениями кандидатов, планирования собеседований и сотрудничества с членами команды по найму. Pitch N H...
VideoCV
videocv.io
Наш инструмент проверки талантов предоставляет вам отличный обзор кандидатов с помощью асинхронного видеоинтервью. VideoCV экономит рекрутерам как минимум 50% энергии и времени, давая им лучшее понимание кандидатов еще до того, как возникнет необходимость встретиться.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — это текстовая платформа управления посещаемостью и массовыми коммуникациями, специально созданная для работников, работающих на переднем крае производства, строительства, складирования и логистики. - Сократите количество неявок без звонков до 70 % за счет устранения беспокойства из проце...
Dropboard
dropboardhq.com
Создавайте вакансии и размещайте их на своем сайте. Кандидаты получают удобный интерфейс и могут подать заявку без перенаправления в другое место. Dropboard был разработан с особой тщательностью, чтобы сделать процесс найма проще и эффективнее.
headcount365
headcount365.com
Headcount365 заменяет процессы подбора персонала на основе электронных таблиц, устраняя работу и встречи, необходимые для поддержания точного плана численности персонала. У руководителей по подбору персонала есть инструменты, позволяющие обеспечить своевременный прием на работу, а специалисты по фин...
The Swarm
theswarm.com
Swarm позволяет компаниям использовать свои собственные коллективные сети для найма, продаж, сбора средств и многого другого. Не расслабляйтесь, объедините свою команду и заинтересованных лиц в The Swarm, установите теплые отношения и развивайтесь более эффективно. Помните, что ваши следующие сотруд...
Chattr
chattr.ai
Программное обеспечение для автоматизации управления персоналом, которое делает почасовой найм сотрудников самой простой частью вашего дня.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — комплексная платформа, предназначенная для расширения возможностей менеджеров по найму. Легко оптимизируйте процесс найма: от взаимодействия с кандидатами до оценки и отслеживания заявок. Беспрепятственно общайтесь, планируйте мероприятия, проводите удаленные интервью и защищайте данные....