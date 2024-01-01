Summarify — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который обеспечивает универсальные возможности обобщения. Он позволяет пользователям создавать краткие сводки из различных источников, включая блоги, PDF-файлы, текст, веб-сайты и видео на YouTube. Целью инструмента является быстрое преобразование длинного контента в легко усваиваемые сводки. Пользователи могут получить доступ к Summarify, войдя в систему с аватаром. Бесплатные пользователи имеют ограничения и могут создавать не более 10 сводок. Инструмент предлагает мгновенные и подробные сводки с различными вариантами языков вывода, такими как пиджин, маратхи, телугу, турецкий, тамильский, китайский юэ и вьетнамский. Пользователи также могут выбирать определенные стили письма, в том числе «Нет», Навал Равикант, Илон Маск, Баладжи Шринивасан, Джо Роган, Джордан Петерсон и другие. Summarify подчеркивает эффективность, позволяя пользователям вставлять текст или загружать PDF-файлы для обобщения. Он также предлагает возможность вводить URL-адреса веб-сайтов или URL-адреса блогов для создания сводок. Кроме того, пользователи могут предоставлять URL-адреса видео или аудио YouTube для извлечения сжатых изложений. На веб-сайте есть ссылки на условия обслуживания инструмента и политику конфиденциальности, чтобы обеспечить прозрачность и соответствие требованиям. Summarify — это продукт 1811 Labs, который представлен в простой и функциональной форме, без излишних маркетинговых слов и модных словечек.

Веб-сайт: summarify.me

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