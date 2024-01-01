Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Sully.ai — это универсальный медицинский помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для экономии времени врачей, помогая им выполнять трудоемкие задачи, выполняемые до, во время и после визитов пациентов.

Веб-сайт: sully.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sully.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.