Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SuiteOp в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Откройте будущее гостеприимства.
Интегрированные решения SuiteOp обеспечивают беспрецедентную автоматизацию вашей краткосрочной аренды или эксплуатации отеля — обеспечьте беспрецедентное качество обслуживания гостей в любом масштабе и управляйте всеми вашими операционными командами на одной платформе.
SuiteOp — это комплексная операционная SaaS-платформа, разработанная специально для краткосрочной аренды и бутик-отелей.
Предлагая ряд инновационных модулей, SuiteOp позволяет управляющим недвижимостью оптимизировать операции, улучшить качество обслуживания гостей и оптимизировать эффективность своего бизнеса.
• Управление интеллектуальными устройствами. Полная интеграция с различными интеллектуальными устройствами для управления входом без ключа, кодами доступа и системами внутренней связи, создавая безопасный и удобный опыт для гостей и членов команды.
• Цифровой путеводитель: предоставляйте гостям важную информацию, местные рекомендации и персонализированный контент на протяжении всего их пребывания, улучшая их общее впечатление.
• Датчики мониторинга шума и присутствия: предотвращайте вечеринки и жалобы на шум, обеспечивая при этом соблюдение местных норм посредством оповещений и мониторинга в режиме реального времени.
• Управление задачами: эффективно назначайте и отслеживайте задачи для своей команды, обеспечивая бесперебойную работу и своевременное выполнение задач по управлению имуществом.
• Аналитика операций: получите представление об эффективности вашего бизнеса с помощью аналитики на основе данных, которая позволит вам принимать обоснованные решения и постоянно совершенствовать свою деятельность.
Откройте для себя преимущества комплексного решения SuiteOp и повысьте качество управления вашей недвижимостью уже сегодня!
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SuiteOp, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.