Альтернативы - Style Arcade
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
Purple
purple.com
Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
refive
refive.io
Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, с...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять информацию о рынке в режиме реального време...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike — это платформа управления отчислениями, которая позволяет поставщикам легко выявлять и возмещать вычеты розничных продавцов, предотвращая при этом потери доходов в своей цепочке поставок. SupplyPike помогает финансистам, цепочкам поставок и командам клиентов 500 ведущих розничных поставщ...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce была основана в Сиэтле в 2018 году Amazon и ветеранами цифровой коммерции, которые считают, что каждая организация должна иметь возможность «думать и действовать как Amazon». SoundCommerce — это платформа данных для розничной торговли, которая ускоряет развитие бизнеса и данных, позвол...
Premise
premise.com
Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Источник Быстрее. Источник Умнее. ScanUnlimited — это самый быстрый способ для оптовиков найти высокодоходные и востребованные продукты без необходимости тщательного поиска в таблицах продуктов. Быстро находите выигрышные продукты с помощью интуитивно понятного и простого в использовании программног...
First Insight
firstinsight.com
First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для р...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o предоставляет действенную информацию о розничной торговле на ОДНОЙ программной платформе, которую бренды могут использовать для развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 готовых разъемах, которые ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...