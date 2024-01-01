Альтернативы - StreamBIM
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...
AutoCAD Web
autodesk.com
Автокад. В любом месте. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре ...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services — единственная программа, которая может держать ваши файлы Vectorworks под рукой, используя три способа доступа к файлам со смартфона, планшета или компьютера.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...
TestFit
testfit.io
TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...
Imerso
imerso.com
Imerso AI анализирует качество и ход строительства непосредственно в соответствии с вашими планами строительства, поэтому ваши команды могут строить быстрее с меньшим риском.
Hypar
hypar.io
Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реальног...
Higharc
higharc.com
Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — это компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Ю...
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...