Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Strateos предоставляет облачные лаборатории с локализованным и удаленным доступом, а также программное обеспечение для удаленного управления лабораториями.

Веб-сайт: strateos.com

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