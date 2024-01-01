Гибкое пространство для хранения по требованию для дома, малого и среднего бизнеса и путешественников. Решение Valet для самостоятельного хранения вещей для ваших личных нужд. Будь то домашнее хранение или сезонные вещи, мы заберем их и сохраним на нашем складе. Вы получите его обратно, когда вам это понадобится. Сервис, основанный на технологиях и прочном фундаменте обслуживания клиентов.

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