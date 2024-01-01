Storytell.ai

Storytell.ai

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Веб-сайт: storytell.ai

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Storytell.ai — это инструмент искусственного интеллекта, цель которого — помочь пользователям отделить сигнал от шума, позволяя пользователям более эффективно перемещаться по контенту. Это достигается за счет предложения интерфейса на основе чата, который позволяет пользователям обобщать все в Интернете, что позволяет им сосредоточиться на том, что важно. Чтобы начать работу, пользователи могут загружать различные файлы, включая PDF-файлы, MP3, бета-версии, MP4, видео YouTube, текст и веб-страницы. Инструмент создан с любовью в Калифорнии и предлагает ряд возможностей навигации, таких как взаимодействие в чате, загрузка файлов и URL-адресов, а также расширение Chrome. Цель Storytell.ai — помочь пользователям сэкономить свое время, позволяя им быстро и эффективно отфильтровывать ненужную информацию. В целом Storytell.ai представляется полезным инструментом для тех, кто хочет быстро и эффективно ориентироваться в широком спектре типов контента. эффективно. Он предлагает ряд различных вариантов загрузки контента и взаимодействия с ним, что делает его гибким инструментом для различных вариантов использования. Однако эффективность инструмента при выделении сигнала из шума в конечном итоге зависит от его алгоритмов искусственного интеллекта, и эта информация не представлена ​​в доступном тексте. Таким образом, эффективность инструмента в этом отношении еще предстоит выяснить.

Веб-сайт: storytell.ai

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