StoryStream — это платформа визуальной коммерции, специализирующаяся на пользовательском контенте, ссылках в биографии и покупках видео в реальном времени. StoryStream используется брендами и розничными торговцами, чтобы предоставить своим клиентам более привлекательные, аутентичные и захватывающие способы поиска и покупки продуктов, что делает покупки в Интернете более человечными.

Веб-сайт: storystream.ai

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