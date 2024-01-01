Альтернативы - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью настраиваемые веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает воз...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com — это платформа для самостоятельной публикации, популярная для ведения блогов и других работ. Он принадлежит и управляется Automattic, Inc. Он работает на модифицированной версии WordPress. Этот веб-сайт предоставляет бесплатный хостинг блогов для зарегистрированных пользователей и фин...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Bubble
bubble.io
Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет людям, не имеющим технических знаний, создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и о...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...
Hashnode
hashnode.com
Hashnode — это бесплатная платформа для создания контента, которая позволяет разработчикам бесплатно создавать полноценный и оптимизированный блог, привязанный к их личному домену. Использование Hashnode дает вам огромное преимущество: Google и другие поисковые системы направляют трафик непосредств...
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
HostGator
hostgator.com
HostGator — ведущий поставщик безопасного и доступного веб-хостинга. Узнайте, почему тысячи клиентов доверяют нам решение своих потребностей в хостинге своих веб-сайтов.
Strapi
strapi.io
Strapi — ведущая автономная CMS с открытым исходным кодом: 100% JavaScript, расширяемая и полностью настраиваемая. Strapi позволяет разработчикам создавать проекты быстрее, предоставляя настраиваемый API «из коробки» и давая им свободу использовать свои любимые инструменты. Контент-команды использую...
Superblog
superblog.ai
Superblog — это невероятно быстрая альтернатива WordPress и Medium. Вы можете сосредоточиться на написании контента вместо SEO-аудита, скорости и дизайна.
Divhunt
divhunt.com
Создавайте собственные дизайны веб-сайтов без каких-либо ограничений. Присоединяйтесь к революции без кода. Быстрее, чем лучшие инструменты без кода, и так же безграничны, как и создание собственных HTML, CSS и JavaScript — добро пожаловать в Divhunt.
Contentful
contentful.com
Платформа составного контента Contentful® объединяет строительные блоки контента, позволяющие создавать его один раз и повторно использовать для любого цифрового опыта. Платформа, ориентированная на API, легко интегрируется с источниками данных и новыми функциями по мере развития цифрового опыта и т...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Write.as
write.as
Write.as — это инструмент для написания и цифровой публикации, позволяющий быстро излагать свои мысли, где бы вы ни находились. В тот момент, когда вы открываете приложение, вы не видите ничего, кроме пустого места, ожидающего ваших слов, будь то ваш первый раз или 127-й. Мы убрали все отвлекающие ф...
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...
Piwigo
piwigo.com
Программное обеспечение для вашей библиотеки изображений. Просто и доступно. Piwigo — это веб-приложение для управления вашей коллекцией фотографий и других медиафайлов. Обладая мощными функциями, он обеспечивает работу фотогалерей по всему миру. Piwigo помогает организациям централизовать, систем...
Sanity.io
sanity.io
Sanity — это безголовая CMS и многое другое. Sanity доставляет контент куда угодно (точно так же, как безголовая CMS). Помимо этого, Sanity дает вам полную возможность компоновки благодаря полностью независимой серверной части контента, работающей в режиме реального времени, и полностью настраиваемы...
Directus
directus.io
Directus — это открытая платформа данных, которая устанавливается рядом с любой новой или существующей базой данных SQL и мгновенно предоставляет мощный набор функций для управления, визуализации и соединения данных. Инженеры получают самодокументируемые API-интерфейсы REST и GraphQL, перехватчики...
Drupal
drupal.org
Drupal — это программное обеспечение для управления контентом. Он используется для создания многих веб-сайтов и приложений, которые вы используете каждый день. Drupal имеет отличные стандартные функции, такие как простота создания контента, надежная производительность и отличная безопасность. Но что...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Создайте идеальный веб-сайт с премиальными темами WordPress, разработанными Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.