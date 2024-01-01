Альтернативы - Storyblok

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью настраиваемые веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает воз...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com — это платформа для самостоятельной публикации, популярная для ведения блогов и других работ. Он принадлежит и управляется Automattic, Inc. Он работает на модифицированной версии WordPress. Этот веб-сайт предоставляет бесплатный хостинг блогов для зарегистрированных пользователей и фин...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет людям, не имеющим технических знаний, создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и о...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...

Vercel

Vercel

vercel.com

Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...

Framer

Framer

framer.com

Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...

Duda

Duda

duda.co

Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...

Plesk

Plesk

plesk.com

Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode — это бесплатная платформа для создания контента, которая позволяет разработчикам бесплатно создавать полноценный и оптимизированный блог, привязанный к их личному домену. Использование Hashnode дает вам огромное преимущество: Google и другие поисковые системы направляют трафик непосредств...

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator — ведущий поставщик безопасного и доступного веб-хостинга. Узнайте, почему тысячи клиентов доверяют нам решение своих потребностей в хостинге своих веб-сайтов.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi — ведущая автономная CMS с открытым исходным кодом: 100% JavaScript, расширяемая и полностью настраиваемая. Strapi позволяет разработчикам создавать проекты быстрее, предоставляя настраиваемый API «из коробки» и давая им свободу использовать свои любимые инструменты. Контент-команды использую...

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog — это невероятно быстрая альтернатива WordPress и Medium. Вы можете сосредоточиться на написании контента вместо SEO-аудита, скорости и дизайна.

Divhunt

Divhunt

divhunt.com

Создавайте собственные дизайны веб-сайтов без каких-либо ограничений. Присоединяйтесь к революции без кода. Быстрее, чем лучшие инструменты без кода, и так же безграничны, как и создание собственных HTML, CSS и JavaScript — добро пожаловать в Divhunt.

Contentful

Contentful

contentful.com

Платформа составного контента Contentful® объединяет строительные блоки контента, позволяющие создавать его один раз и повторно использовать для любого цифрового опыта. Платформа, ориентированная на API, легко интегрируется с источниками данных и новыми функциями по мере развития цифрового опыта и т...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Write.as

Write.as

write.as

Write.as — это инструмент для написания и цифровой публикации, позволяющий быстро излагать свои мысли, где бы вы ни находились. В тот момент, когда вы открываете приложение, вы не видите ничего, кроме пустого места, ожидающего ваших слов, будь то ваш первый раз или 127-й. Мы убрали все отвлекающие ф...

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Программное обеспечение для вашей библиотеки изображений. Просто и доступно. Piwigo — это веб-приложение для управления вашей коллекцией фотографий и других медиафайлов. Обладая мощными функциями, он обеспечивает работу фотогалерей по всему миру. Piwigo помогает организациям централизовать, систем...

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity — это безголовая CMS и многое другое. Sanity доставляет контент куда угодно (точно так же, как безголовая CMS). Помимо этого, Sanity дает вам полную возможность компоновки благодаря полностью независимой серверной части контента, работающей в режиме реального времени, и полностью настраиваемы...

Directus

Directus

directus.io

Directus — это открытая платформа данных, которая устанавливается рядом с любой новой или существующей базой данных SQL и мгновенно предоставляет мощный набор функций для управления, визуализации и соединения данных. Инженеры получают самодокументируемые API-интерфейсы REST и GraphQL, перехватчики...

Drupal

Drupal

drupal.org

Drupal — это программное обеспечение для управления контентом. Он используется для создания многих веб-сайтов и приложений, которые вы используете каждый день. Drupal имеет отличные стандартные функции, такие как простота создания контента, надежная производительность и отличная безопасность. Но что...

BlackMesh

BlackMesh

qodeinteractive.com

Создайте идеальный веб-сайт с премиальными темами WordPress, разработанными Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.

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