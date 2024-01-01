XR Books — Custom Story Creator — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания индивидуальных графических романов. Платформа использует модели GPT-4 и Stable Diffusion для создания уникальных визуальных повествований на основе текстовых подсказок, предоставляемых пользователями, что позволяет пользователям создавать уникальные комиксы или аниме без необходимости технических или дизайнерских навыков. С XR Books пользователи могут погрузиться в аниме и комиксы, созданные искусственным интеллектом, открывая безграничный мир персонализированных графических романов. Платформа предлагает различные варианты настройки созданных графических романов, включая добавление новых глав к существующим романам или замену или обновление уже существующих глав. XR Books предлагает как бесплатные, так и платные планы, при этом бесплатный план обеспечивает ограниченный доступ к функциям платформы, созданным искусственным интеллектом, и расширенным возможностям настройки, доступным в платных планах. Пользователи могут сохранять созданные графические романы в своей учетной записи или экспортировать их в различные форматы, такие как PDF или файлы изображений, для удобного обмена и печати. В настоящее время платформа предлагает аниме, комиксы и детские рассказы, а скоро появится и манга. Платформа также предоставляет раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), где пользователи могут найти ответы на распространенные вопросы или обратиться в службу поддержки по электронной почте для получения дополнительной помощи. В целом, XR Books - Custom Story Creator — это эффективный инструмент для энтузиастов рассказывания историй, стремящихся создавать уникальные графические повествования с помощью искусственного интеллекта.

Веб-сайт: customstorycreator.com

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