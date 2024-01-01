Альтернативы - Stormkit
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — это платформа для разработчиков, которая предоставляет по требованию предварительно настроенные облачные среды разработки (CDE), которые автоматически интегрируются в любой инструмент, библиотеку или зависимость, необходимую для создания программного обеспечения. Для начала работы с Gitpod ...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните работу бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать програм...
Glitch
glitch.com
Glitch — это место, где каждый может создать сеть. Это простой, но мощный инструмент для создания веб-сайтов и приложений, поддерживаемый веселым и дружелюбным сообществом авторов — от новичков до опытных разработчиков. Glitch — это среда программирования для совместной работы, которая находится в ...
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это простейшая облачная платформа разработки программного кода. Catalyst предлагает широкий спектр бессерверных услуг, услуг AI/ML, DevOps и серверных услуг. С Catalyst вы получаете все необходимое для разработки приложения на единой унифицированной платформе. Catalyst предоставля...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — это платформа как услуга (PaaS) для развертывания и запуска облачных приложений Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через Docker-контейнеры и Kubernetes.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это полнофункциональное решение поддержки Ruby on Rails, позволяющее организациям сосредоточиться на создании и разработке приложений, а не на управлении своей инфраструктурой. Оптимизированный Сервис поддерживает среды Ruby on Rails, PHP и Node.js, а также любые другие языки, которые ...
Kinsta
kinsta.com
Улучшите свои веб-проекты с помощью Kinsta. Самый быстрый и надежный хостинг для сайтов, приложений, баз данных и статических сайтов WordPress. Нам доверяют более 120 000 пользователей, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500. Наши сайты созданы на самых быстрых серверах Google Cloud ...
Exotel
exotel.com
Exotel — это передовая платформа взаимодействия с клиентами, которая сочетает в себе CPaaS, омниканальные контакт-центры и диалоговый искусственный интеллект, обеспечивая более 70 миллионов ежедневных разговоров для более чем 7100 компаний в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. ...
Modal
modal.com
Модал помогает людям запускать код в облаке. Мы считаем, что это самый простой способ для разработчиков получить доступ к контейнерным бессерверным вычислениям без необходимости управлять собственной инфраструктурой.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch...
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Back4App
back4app.com
Back4app — это серверная часть с низким кодом для создания современных приложений. Он ускоряет внутреннюю разработку, повышает производительность разработки, сокращает время вывода на рынок и масштабирует приложения без управления инфраструктурой.
Hostman
hostman.com
Hostman — это облачная платформа, на которой разработчики и технические команды могут размещать свои решения: веб-сайты, магазины электронной коммерции, веб-сервисы, приложения, игры и многое другое. С Hostman у вас есть свобода выбора услуг, резервирование столько ресурсов, сколько вам нужно, и упр...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — это платформа облачной разработки без DevOps. Он работает поверх AWS и интегрирует других популярных поставщиков облачных услуг (например, MongoDb Atlas). Он позволяет каждому (даже младшему) разработчику разрабатывать, развертывать и запускать приложения промышленного уровня. Он автомат...
cloudplan
cloudplan.net
Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — это платформа на основе искусственного интеллекта для визуального проектирования и совместного управления облачной инфраструктурой. Это единственное решение, которое автоматически генерирует код IaC для любого поставщика облачных услуг со встроенным CI/CD.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — это высокопроизводительная, полностью резервированная и автоматически масштабируемая облачная платформа как услуга (PaaS), разработанная для простоты и эффективности. CloudJiffy стремится сделать облачные вычисления простыми и доступными для разработчиков всех уровней подготовки. По сво...
Timescale
timescale.com
Облачный PostgreSQL для временных рядов, событий и аналитики. Timescale предоставляет современным инженерным группам облачную инфраструктуру данных, необходимую им для создания ориентированных на данные продуктов, которые радуют их клиентов, помогая им создавать быстрее, эффективно масштабироваться ...