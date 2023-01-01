Альтернативы - StorifyMe
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — это инструмент для написания контента на базе искусственного интеллекта, который позволяет быстро и эффективно создавать высококачественный, оптимизированный для SEO контент. Он использует передовые алгоритмы машинного обучения для создания уникального и привлекательного контента для с...
Gyre
gyre.pro
Continuous & Pre-recorded Scheduled Live Streams to YouTube Live, Twitch, Instagram, Facebook Live 🚀 Start streaming for Free with platform for content creators ▶️ Gyre.pro
CurateIt
curateit.com
Unite Productivity & Content Curation to Transform your Brand The ultimate tool for content creators, marketers, researchers, readers, and productivity enthusiasts. Effortlessly create, curate, discover, and share. Transform information into impactful, shareable, and monetizable knowledge to elevat...
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...
WriterX
writerx.co
WriterX — это универсальное приложение для написания контента, которое поможет вам писать как можно лучший контент. В нем есть все инструменты, необходимые для создания трендового контента, а простой в использовании интерфейс упрощает начало работы. С WriterX вы обязательно будете доминировать в Инт...
Contentware
contentware.com
ontentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (а ...
NexMind
nexmind.ai
NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персо...
Contentoo
contentoo.com
Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (м...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog помогает блоггерам и контент-агентствам создавать блоги без раздувания, которые имеют приоритетный рейтинг в Google, не тратя часы и деньги на кодирование, редактирование или дизайн тем.