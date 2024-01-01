Альтернативы - Storbie
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Big Cartel
bigcartel.com
Создайте уникальный интернет-магазин, продавайте свои работы и занимайтесь творческим бизнесом. Идеально подходит для дизайнеров одежды, музыкальных групп, производителей ювелирных изделий, ремесленников и других художников.
OpenCart
opencart.com
Бесплатная система корзины покупок. OpenCart — это решение для онлайн-торговли на основе PHP с открытым исходным кодом.
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Shift4Shop
shift4shop.com
Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.
PrestaShop
prestashop.com
Запустите свой веб-сайт электронной коммерции, настройте свой интернет-магазин и начните продавать свою продукцию с помощью платформы электронной коммерции PrestaShop.
SamCart
samcart.com
Простой способ начать продавать онлайн. Независимо от того, продаете ли вы цифровые продукты или онлайн-услуги, SamCart — это самый простой способ начать принимать заказы.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Storenvy
storenvy.com
Покупайте напрямую у самых замечательных малых предприятий в мире.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...
ShopFactory
shopfactory.com
Создайте свой веб-сайт электронной коммерции и интернет-магазин на своем компьютере. Управляйте платежами, заказами, клиентами, доставкой и маркетингом в облаке. Удивительно мощный. Супер простой в использовании.
Olist
olist.com
Создано для тех, кто ищет лучшие технологии, инструменты и интеграции в онлайн-продажах. Ускорьте свой бизнес, развивайтесь в сфере электронной коммерции.
Tradift
tradift.com
Tradift — технологическая компания, предоставляющая решения для электронной коммерции для целеустремленного бизнеса. Tradift позволяет предприятиям легко принимать платежи, доставлять товары и управлять продажами — и все это в рамках единой платформы.
Checkout Page
checkoutpage.co
Благодаря странице оформления заказа вы будете готовы принимать платежи на своем веб-сайте в кратчайшие сроки. Благодаря прекрасному интерфейсу оформления заказа, который работает на любом устройстве и для любого покупателя. Продавайте что угодно: от физических товаров до билетов на мероприятия, от ...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy — это универсальная платформа электронной коммерции, которая позволяет каждому легко начать онлайн-бизнес. Создан со всеми приложениями, необходимыми для запуска высокооптимизированного магазина, прямо из коробки. Cartzy доверяют тысячи маркетологов и продавцов электронной коммерции в странах...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart — это легко настраиваемое решение для корзины покупок, которое предлагает полное веб-администрирование и может быть интегрировано в любой веб-сайт с помощью простой ссылки.
Airsquare
airsquare.com
Продавайте продукты, билеты и членство онлайн и в магазинах с помощью нашего полнофункционального коммерческого программного обеспечения в любой точке мира.
Shoprocket
shoprocket.io
Создайте свою учетную запись в Shoprocket и начните продавать где угодно за 5 минут. Просто скопируйте и вставьте наш код на свой веб-сайт или блог или подключите свои учетные записи в социальных сетях и торговые площадки. Это также самая быстрая тележка для покупок в мире.
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart — это платформа для корзин покупок, позволяющая предприятиям увеличить доход за счет страниц корзины с высокой конверсией.
Cococart
cococart.co
Самый простой способ вести свой бизнес. Управляйте своими заказами, платежами, маркетингом и многим другим — в одном месте. Cococart — это самый простой способ продать что-либо в Интернете. Продавцы могут создать магазин без кода, дизайна и загрузки приложений. 200 миллионов компаний по всему миру...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает ваши коэффициенты конверси...
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете за считанные минуты создать собственный интернет-магазин и управлять им со своего смартфона.
Shopaccino
shopaccino.com
Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольк...