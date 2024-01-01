Stockpulse

Stockpulse

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Веб-сайт: stockpulse.ai

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Stockpulse — это инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), специализирующийся на анализе финансовых новостей и сообществ. Он использует такие функции, как большие языковые модели, для получения информации из различных источников финансовых средств массовой информации. Фирма предлагает широкий спектр услуг для различных секторов, включая количественное управление активами, брокеров, биржи и финансовые регуляторы, частные инвестиционные и семейные офисы, управление репутацией, рынки криптовалют и киберразведку. Инструмент имеет различные решения, такие как наборы данных, наборы данных для обучения LLM, автоматизированные отчеты AI, альфа-сигналы AI, отраслевой анализатор и преступная и киберразведка. Stockpulse поддерживает основанное на данных количественное принятие решений для широкого круга участников финансовых рынков, собирая, анализируя и объединяя альтернативные данные из онлайн-источников по всему миру с использованием методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Он также фокусируется на анализе настроений, чтобы использовать коллективную активность пользователей в социальных сетях, предлагая уникальные наборы инструментов искусственного интеллекта и глубокого обучения для повышения конкурентных преимуществ своих пользователей.

Веб-сайт: stockpulse.ai

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