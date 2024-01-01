Решение для наклеек для всех приложений. От интерфейса чата и комментариев в ленте до видеозвонков и редактирования изображений — сотни приложений используют Stipop API для создания более 150 тысяч стикеров для улучшения пользовательского опыта.

Веб-сайт: stipop.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stipop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.