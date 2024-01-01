Stipop Studio

Stipop Studio

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Веб-сайт: studio.stipop.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В Stipop Studio работают более 5000 создателей персонажей. С помощью Stipop любой может превратить своего персонажа в бизнес и начать зарабатывать ежемесячные выплаты. Начать работу легко и бесплатно, и вы сможете начать продавать наборы наклеек, обои и циферблаты. За одну загрузку ваши стикеры можно будет использовать в iMessage, WhatsApp и Telegram. Авторы владеют своей интеллектуальной собственностью и своими сообществами на Stipop.

Веб-сайт: studio.stipop.io

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