В Stipop Studio работают более 5000 создателей персонажей. С помощью Stipop любой может превратить своего персонажа в бизнес и начать зарабатывать ежемесячные выплаты. Начать работу легко и бесплатно, и вы сможете начать продавать наборы наклеек, обои и циферблаты. За одну загрузку ваши стикеры можно будет использовать в iMessage, WhatsApp и Telegram. Авторы владеют своей интеллектуальной собственностью и своими сообществами на Stipop.

Веб-сайт: studio.stipop.io

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