Альтернативы - Statrys
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pleo
pleo.io
Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.
Blackсatсard
blackcatcard.com
Откройте счет IBAN в Европе бесплатно. Получите платежную карту, кэшбэк до 5%, интегрированный криптосервис и многое другое за 0 евро в месяц.
Equals Money
equalsmoney.com
Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.
Kodo
kodo.com
Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
Wallester
business.wallester.com
Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!
Payowire
payowire.com
Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk у...
Alaan
alaan.com
Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режим...
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — полнофункциональный необанк для стартапов.
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard предлагает встроенные платежи в качестве своей основной функции, помогающей компаниям решать свои потребности в бизнес-расходах и потоках платежей. Встроенные платежные предложения OmniCard включают управление расходами, решения для вознаграждений и взаимодействия и корпоративные карты; спе...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE — это платформа корпоративного кредитования, которая меняет управление оборотным капиталом для компаний среднего бизнеса.
KlearCard
getkleercard.com
Решение №1 для бизнес-расходов: управление расходами, оплата счетов, гибкие карты P-Card и кредитные решения.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей нез...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento — это платформа управления расходами на основе карт для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающая операционный контроль, прозрачность и понимание бизнес-расходов. Финансовая операционная платформа Bento позволяет предприятиям выдавать физические и виртуальные платежные реквизиты лю...
Jeeves
tryjeeves.com
Оптимизируйте глобальные финансы с помощью одной платформы. Выпускайте карты, отправляйте платежи и управляйте глобальными расходами с помощью универсальной платформы.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Lithic
lithic.com
Lithic упрощает создание платежных карт, позволяющих контролировать расходы. Доступные строительные блоки Lithic, разработанные для разработчиков, сокращают время выхода на рынок, открывают новые потоки доходов и масштабируются по мере развития вашего бизнеса. Независимо от того, создаете ли вы плат...
Marqeta
marqeta.com
Мгновенно выпускайте карты и обрабатывайте карточные платежи с помощью нашей открытой платформы API. Узнайте, как современная платформа выпуска карт Marqeta расширяет возможности бизнеса и новаторов.