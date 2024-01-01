Альтернативы - Standuply

Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.

Any.do

Any.do

any.do

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Mem

Mem

mem.ai

Самый быстрый способ сбора и связи информации.

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...

Unito

Unito

unito.io

Подключите инструменты, которые вы уже используете, к глубокой двусторонней интеграции и оптимизируйте рабочие процессы для Asana, Jira, Trello, Google Sheets и других.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

Range

Range

range.co

Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

Сосредоточьтесь на выполнении своих дел, пока искусственный интеллект BeforeSunset составит для вас идеальное расписание. Ежедневное планирование еще никогда не было таким простым.

Integrately

Integrately

integrately.com

Нетехнарь? Интегрируйте свои приложения в 1 клик. Все, что вам нужно сделать, это активировать автоматику. 10 000+ клиентов. Поддержка в чате. В 18-33 раза дешевле. Начните бесплатно.

Glasp

Glasp

glasp.co

Glasp — это средство выделения социальных сетей, с помощью которого люди могут выделять и систематизировать цитаты и мысли из Интернета, а также получать доступ к обучению других единомышленников.

TextExpander

TextExpander

textexpander.com

TextExpander — это ваша база знаний с мгновенным доступом для исходящего общения. Делитесь текстом и изображениями из своей базы знаний где угодно.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.

Geekbot

Geekbot

geekbot.com

Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.

Momentum

Momentum

momentum.io

Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.

Workast

Workast

workast.com

Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и ​​отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.

Troops

Troops

troops.ai

Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

Salesbox помогает вам обнаруживать, привлекать и конвертировать намерения в доход. Ускорьте рост продаж и доходов с помощью платформы и программ Conversational ABM Salesbox, основанных на намерениях.

Seismic

Seismic

seismic.com

Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.

Polly

Polly

polly.ai

Вовлекайте, расширяйте возможности и координируйте свою команду, где бы ни происходила работа. Обеспечьте совместную работу с помощью опросов, опросов, вопросов и ответов, ящиков для предложений, построения команды и многого другого!

APILayer

APILayer

apilayer.com

Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.

Instabot

Instabot

instabot.io

Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.

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