StafBook

StafBook

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: stafbook.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Супер-простое комплексное приложение для управления персоналом с персонализированными функциями в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Комплексная автоматизация HR. Спаситель времени HR! Волнение для Юго-Восточной Азии

Веб-сайт: stafbook.com

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