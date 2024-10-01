Альтернативы - StackPath
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Control D
controld.com
Control D — это настраиваемая платформа DNS-фильтрации и перенаправления трафика, которая использует протоколы Secure DNS, такие как DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS и DNS-over-QUIC, с поддержкой устаревшего DNS. - Блокировать вредоносные угрозы - Блокировать нежелательные типы контента по всей сети (ре...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy предлагает доступные услуги управления DNS, которые просты в управлении и невероятно быстры. Настройте за считанные минуты и наслаждайтесь самым быстрым и надежным управляемым DNS в отрасли.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net — это простая, но мощная платформа доставки контента, предлагающая молниеносную производительность за небольшую часть стоимости с бесплатными SSL, Brotli, HTTP/2 и 100% оплатой по мере использования.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix — это платформа потокового видео и OTT (Over-The-Top) с белой этикеткой, которая предлагает облачные решения для нужд IPTV и VOD (видео по запросу). Оно позволяет предприятиям и частным лицам с легкостью создавать и запускать собственные службы потокового видео без необходимости создавать все...
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS обеспечивает быстрый и безопасный бесплатный DNS-хостинг и DNS-хостинг премиум-класса с глобальной сетью Anycast DNS.
CDNetworks
cdnetworks.com
CDNetworks, основанная в 2000 году, представляет собой сеть доставки контента (CDN) с полным спектром услуг, которая предоставляет технологии, сетевую инфраструктуру и клиентские услуги для доставки интернет-контента и приложений. Компания позиционирует себя как транснациональный поставщик услуг дос...
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает в себя сет...
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предлагает интегрированные облачные сервисы, такие как CDN, Cloud DNS, Cloud Security, облачный центр обработки данных, облачное хранилище, VoD, потоковое вещание в реальном времени и видеорекламу.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri — компания, основанная Дэниелом Б. Сидом (основателем проекта OSSEC) в 2010 году. Мы очищаем и защищаем веб-сайты. Получите душевное спокойствие, защитив все свои веб-сайты. Мы исправляем взломы и предотвращаем будущие атаки. Облачная платформа для каждого сайта.
CDN77
cdn77.com
CDN77 помогает самым востребованным и широко доступным веб-сайтам и приложениям в мире предоставлять наилучшие возможности онлайн-опыта более чем миллиарду пользователей ежемесячно. Каждую секунду мы получаем более 9 000 000 HTTP-запросов. Ежедневно мы регистрируем пики трафика более 55 Тбит/с. И ка...
Bytescale
bytescale.com
Байтовое масштабирование — лучший способ предоставления изображений, видео и аудио для веб-приложений. Включает: быстрый CDN, API-интерфейсы хранилища и обработки мультимедиа.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это ведущее комплексное решение для повышения скорости сайта, которое оптимизирует более 190 000 веб-сайтов по всему миру. NitroPack сочетает в себе все функции, которые могут понадобиться владельцу веб-сайта для ускорения работы сайта, передачи основных веб-показателей и увеличения конв...
Medianova
medianova.com
Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-...
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предо...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это простая, быстрая и надежная сеть доставки контента с более чем 25 точками POP, стратегически расположенными по всему миру. KeyCDN предлагает самую низкую цену — 0,04 доллара США за ГБ (каждый регион), оплату по мере использования и множество расширенных функций, таких как поддержка HTTP...
ImageEngine
imageengine.io
Увеличьте скорость сайта с помощью автоматической оптимизации изображений: Уменьшите время загрузки страниц за счет оптимизации изображений, адаптированных к устройству конечного пользователя, с помощью нашей CDN изображений с учетом устройства. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без кред...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...
Filestack
filestack.com
Filestack — оптимальная служба обработки файлов для разработчиков. Легко загружайте файлы в свое приложение в 3,6 раза быстрее и в 100 раз надежнее. Эти загруженные файлы затем можно легко преобразовать между типами файлов без потери качества. Filestack обеспечивает оперативную, надежную и безопасну...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....
Loopia
loopia.com
Loopia — крупнейший и ведущий хостинг-провайдер Швеции с 1999 года. Мы предлагаем простые, безопасные и надежные услуги с лучшей поддержкой на рынке.
Pinata
pinata.cloud
Pinata упрощает загрузку в IPFS и получение контента из сети с невероятной скоростью благодаря выделенным шлюзам.
BitNinja
admin.bitninja.io
Современная безопасность серверов с помощью универсальной платформы BitNinja предлагает передовое решение для обеспечения безопасности серверов с проактивной и унифицированной системой, предназначенной для эффективной защиты от широкого спектра вредоносных атак. Открывая новые горизонты, BitNinja ст...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша универсальная платформа WordPress — оптимизируйте и управляйте несколькими сайтами WP с помощью наших отмеченных наградами плагинов, выделенного хостинга, мощных инструментов управления сайтами и 5-звездочной поддержки. С 2006 года WPMU DEV создает высококачественные решения WordPress, помогая...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Плат...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...