Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Стабильно помогает командам разработчиков быстро развиваться, не ломая ничего. Мы делаем это, используя искусственный интеллект для автоматического создания, запуска и поддержки ваших тестов E2E.

Веб-сайт: stably.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stably, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.