Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Squire — это инструмент разработчика, который работает вместе с вами, создавая описания запросов на включение, просматривая запросы на включение и написав код для реализации обратной связи по проверке кода.

Веб-сайт: squire.ai

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