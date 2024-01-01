Squire AI

Squire AI

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: squire.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Squire AI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Squire — это инструмент разработчика, который работает вместе с вами, создавая описания запросов на включение, просматривая запросы на включение и написав код для реализации обратной связи по проверке кода.

Веб-сайт: squire.ai

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