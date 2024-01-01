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Путь №1 к №2! Squatty Potty — это оригинальный табурет для унитаза, который поможет вам лучше какать.

Веб-сайт: squattypotty.com

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