SPS Commerce

SPS Commerce

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Веб-сайт: spscommerce.com

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SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупателями. Благодаря SPS Analytics вы получаете доступ к наиболее полным данным о сквозных продажах и набору аналитических инструментов, разработанных экспертами отрасли розничной торговли. Наша команда поможет вам получить немедленную выгоду от вашего решения и максимизировать ваши инвестиции по мере вашего роста.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной аналитики
Программное обеспечение для планирования розничного ассортимента
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: spscommerce.com

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