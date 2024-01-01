Альтернативы - Sprocket 365

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

Лучший способ писать и делиться своими знаниями в уценке.

Abstract

Abstract

abstract.com

Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.

Monica

Monica

monicahq.com

Моника позволяет помнить все о своих близких.

Super

Super

super.so

Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Sympli

Sympli

sympli.io

Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Неорганизованные файлы, документы и таблицы замедляют вашу работу? Приложение Чарли на базе искусственного интеллекта организует для вас вашу цифровую жизнь за считанные минуты. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Process Street

Process Street

process.st

Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

От идей до полной повестки дня. Оставайтесь сосредоточенными и творческими с SessionLab. Самый гибкий инструмент планирования сеансов с библиотекой фасилитаторов — попробуйте прямо сейчас!

Jostle

Jostle

jostle.us

Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: самый простой способ оставить отзыв о цифровом контенте — Markup.io

Additor

Additor

additor.io

Оставайтесь синхронизированными во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете систематизировать и обмениваться различными типами контента, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения ...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Устраните 38 % совещаний с помощью быстрого обмена видеороликами и умных напоминаний. Делитесь четкими отзывами с помощью аннотаций записи экрана, привязанных к времени.

Tixio

Tixio

tixio.io

Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.

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