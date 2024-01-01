Альтернативы - Sprocket 365
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Workvivo
workvivo.com
Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
MightyText
mightytext.net
Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.
HackMD
hackmd.io
Лучший способ писать и делиться своими знаниями в уценке.
Abstract
abstract.com
Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.
Zeplin
zeplin.io
Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.
Monica
monicahq.com
Моника позволяет помнить все о своих близких.
Super
super.so
Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.
Team-GPT
team-gpt.com
Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.
Speakap
speakap.com
Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.
Sympli
sympli.io
Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.
Charli AI
charli.ai
Неорганизованные файлы, документы и таблицы замедляют вашу работу? Приложение Чарли на базе искусственного интеллекта организует для вас вашу цифровую жизнь за считанные минуты. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Process Street
process.st
Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.
SessionLab
sessionlab.com
От идей до полной повестки дня. Оставайтесь сосредоточенными и творческими с SessionLab. Самый гибкий инструмент планирования сеансов с библиотекой фасилитаторов — попробуйте прямо сейчас!
Jostle
jostle.us
Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.
Markup.io
markup.io
Markup.io: самый простой способ оставить отзыв о цифровом контенте — Markup.io
Additor
additor.io
Оставайтесь синхронизированными во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете систематизировать и обмениваться различными типами контента, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения ...
Bubbles
usebubbles.com
Устраните 38 % совещаний с помощью быстрого обмена видеороликами и умных напоминаний. Делитесь четкими отзывами с помощью аннотаций записи экрана, привязанных к времени.
Tixio
tixio.io
Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.
Assembly
joinassembly.com
Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.
Motivosity
motivosity.com
Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!
LumApps
lumapps.com
LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Talkspirit
talkspirit.com
Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.
Ayanza
ayanza.com
Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.