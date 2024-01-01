Альтернативы - Spotfire
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
Observable
observablehq.com
Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.
RunLve
web.runlve.com
Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Hex
hex.tech
Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...
Anaconda
anaconda.com
Anaconda, насчитывающая более 45 миллионов пользователей и 250 000 организаций, использующих платформу, является самой популярной в мире платформой для обработки данных и основой современной разработки искусственного интеллекта. Компания была пионером в использовании Python для анализа данных, подде...
Qlik
qlik.com
Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Sensetime
sensetime.com
Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...