SpotAngels is Waze for parking. It helps drivers find free parking, protect themselves from parking tickets and get garage deals.

Веб-сайт: spotangels.com

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