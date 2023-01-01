Альтернативы - Spiff
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Qobra
qobra.co
«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать ...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.
Amalia
amalia.io
Amalia.io способствует росту благодаря оптимизированной системе вознаграждения за продажи. Наше решение для управления эффективностью продаж обеспечивает прозрачность, которая поддерживает мотивацию отделов продаж, и автоматизацию, которая позволяет финансовым и операционным отделам уделять больше в...
Kennect
kennect.io
Kennect — это ведущая платформа стимулирования для предприятий, которым требуется простое решение для управления сложными компенсационными планами. Он не только автоматизирует расчет стимулов для администратора, но также предоставляет торговым представителям полную видимость их поощрительных выплат ...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly — это первое облачное веб-приложение для управления комиссиями и компенсациями за продажи, которое на 100 % ориентировано на малый и средний бизнес. Наши несложные инструменты импорта данных, целевой план и план вознаграждений на основе мастеров, а также инструменты настройки комиссий о...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...
Sales Cookie
salescookie.com
Sales Cookie — это простое в использовании облачное решение для управления всеми аспектами вашей комиссионной программы — от регистрации участников до разработки плана стимулирования и персональных информационных панелей. Файлы cookie для продаж предоставляют возможности корпоративных решений по дос...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ — это программное обеспечение для комиссионных продаж, созданное для растущих команд продаж. Но мы не ограничиваемся автоматизацией комиссий с продаж. ElevateHQ предназначен для усовершенствования того, как компании используют стимулирование продаж для мотивации своих сотрудников. Мы счита...
Everstage
everstage.com
Everstage — ведущее программное обеспечение для комиссий по продажам, которое помогает вам добиваться нужных бизнес-результатов с помощью стимулов. Комиссионные с продаж, несмотря на то, что они являются крупными расходами бизнеса, часто являются рычагом дохода, который не используется в полной мере...
QuotaPath
quotapath.com
Радикально прозрачное и комплексное решение для компенсаций для отделов продаж. Отслеживание комиссий, планирование вознаграждений и поощрительная мотивация сделаны правильно. Можешь попробовать.