Spenmo — это платежное программное обеспечение для растущего бизнеса. Мы являемся комплексным программным обеспечением для расчета кредиторской задолженности, которое объединяет управление внутренними расходами, корпоративными картами, автоматическими платежами по счетам, рабочими процессами утверждения и сверкой бухгалтерского учета. Компании, использующие Spenmo, экономят более 50 часов и 10 000 долларов каждый месяц. После завершения программы Y-Combinator в 2020 году штат Spenmo увеличился до более чем 200 сотрудников и привлек более 85 миллионов долларов США венчурного капитала от ведущих инвесторов, таких как Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital и Alpha JWC.

Веб-сайт: spenmo.com

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