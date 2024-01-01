Spenmo

Spenmo

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Веб-сайт: spenmo.com

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Spenmo — это платежное программное обеспечение для растущего бизнеса. Мы являемся комплексным программным обеспечением для расчета кредиторской задолженности, которое объединяет управление внутренними расходами, корпоративными картами, автоматическими платежами по счетам, рабочими процессами утверждения и сверкой бухгалтерского учета. Компании, использующие Spenmo, экономят более 50 часов и 10 000 долларов каждый месяц. После завершения программы Y-Combinator в 2020 году штат Spenmo увеличился до более чем 200 сотрудников и привлек более 85 миллионов долларов США венчурного капитала от ведущих инвесторов, таких как Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital и Alpha JWC.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: spenmo.com

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Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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