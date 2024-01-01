Speeko — это приложение, которое пытается превратить вас в суперзвезду публичных выступлений с помощью искусственного интеллекта. Но не каждый оратор хочет одного и того же или имеет одни и те же проблемы, мешающие им достичь своих целей. Speeko использует целевую адаптацию для создания индивидуального плана обучения для каждого из своих пользователей, поэтому их продукт нацелен на быстрое получение значимых результатов. Все начинается с опроса пользователей о том, для чего они используют это приложение: для работы, учебы или личностного роста.

Веб-сайт: speeko.co

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