SpeedLegal — это помощник юриста на базе искусственного интеллекта, который предлагает расширенные возможности проверки контрактов. Оно позволяет пользователям быстро выявлять риски, понимать важные положения и получать персональные советы, тем самым способствуя более точной навигации по соглашениям. Основные функции SpeedLegal включают выявление договорных рисков, понимание важных аспектов юридического жаргона, предоставление индивидуальных предложений, основанных на конкретных потребностях контракта, определенных пользователем, а также предоставление аналитики и практической информации из ваших контрактов. ИИ может отвечать на вопросы, связанные с контрактами, простым и понятным языком, а также создавать короткие и понятные резюме, которые помогут пользователям с первого взгляда понять сложные контракты. Он поддерживает просмотр многочисленных типов контрактов на нескольких языках. SpeedLegal также позволяет пользователям настраивать стандарты контрактов в соответствии со своими бизнес-целями и сохранять единообразие в каждом соглашении. Ему доверяют юристы и профессионалы, и его хвалят за то, что он помогает сократить время переговоров по контракту, быстрее определить ключевые финансовые показатели и сэкономить на расходах на внешних консультантов.

Веб-сайт: speedlegal.io

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