Альтернативы - Spark Hire

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...

Mettl

Mettl

mettl.com

Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...

Codility

Codility

codility.com

Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...

Workable

Workable

workable.com

И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix — самая удобная платформа для односторонних видеоинтервью. Проводите односторонние видеособеседования, не теряя при этом индивидуальности, проверяйте больше кандидатов за меньшее время и быстро оценивайте качества кандидата, выходящие за рамки его резюме. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно ...

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie — это наиболее гибкое и простое в использовании решение для создания, организации и обмена контентом. Цифровые курсы, сайты членства, коучинг и многое другое!

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite Inc. — корпорация по подбору персонала и разработке программного обеспечения в Индианаполисе, штат Индиана. Jobvite — это программное обеспечение для отслеживания кандидатов и платформа для подбора персонала, которая помогает тысячам компаний находить, нанимать и принимать на работу лучших с...

Willo

Willo

willo.video

Сократите расходы и ускорьте процесс найма с помощью любимой платформы для видеособеседований кандидатов. Независимо от того, проводите ли вы собеседование с дюжиной или двумя тысячами кандидатов, Уилло сможет масштабироваться вместе с вами. И во всех планах у вас будет доступ к круглосуточной подде...

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть...

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.pl

Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять по...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

Мы помогаем компаниям лучше нанимать сотрудников! В этой конкурентной и хаотичной среде трудоустройства привлечение и найм лучших людей может оказаться непростой задачей! ApplicantPro предоставляет настраиваемые решения для удовлетворения ваших уникальных потребностей в найме!

Phonic

Phonic

phonic.ai

Phonic выводит опросы на новый уровень благодаря красивым, интеллектуальным анкетам, на которые можно ответить голосом и видео. Получайте более качественные ответы быстрее. Респонденты дают в 3 раза более длинный и в 2 раза более описательный отзыв, отвечая голосом, а не текстом. Наблюдайте и слушай...

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...

BarRaiser

BarRaiser

barraiser.com

Будьте объективны и принимайте более обоснованные решения о найме с помощью BarRaiser. Запатентованная платформа BarRaiser Hiring Platform позволяет рекрутерам, менеджерам по найму, специалистам по привлечению талантов и руководителям отдела кадров пользоваться преимуществами помощи в режиме реально...

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