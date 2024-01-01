Альтернативы - SourceLevel
OpenProject
openproject.org
Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
SonarCloud
sonarcloud.io
Улучшите свой рабочий процесс за счет постоянного качества кода: SonarCloud автоматически анализирует и оформляет запросы на включение в GitHub, Bitbucket, Azure DevOps и GitLab на основных языках.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
GitClear
gitclear.com
Код. Учиться. Повторить. Метрики разработчиков программного обеспечения нового уровня, основанные на уникальном инструменте проверки кода. GitClear помогает командам разработчиков работать вместе, чтобы отслеживать статистику Google DORA, сокращать технологический долг и ускорять выпуск продукции.
Jellyfish
jellyfish.co
Обеспечьте инженерную производительность и стратегическое согласование с платформой управления проектированием Jellyfish. Мы интегрируемся с такими инструментами, как Jira и GitHub. Jellyfish помогает руководителям инженеров сосредоточить свои команды на том, что наиболее важно для бизнеса, принима...
Planisware
planisware.com
Planisware — это редактор программного обеспечения для управления портфелем корпоративных проектов (EPPM) Planisware V6 (ранее известного как OPX2), предназначенного для различных отраслей, включая энергетику, медицинское оборудование, высокие технологии, аэрокосмическую и оборонную промышленность, ...
Harness
harness.io
Современная платформа доставки программного обеспечения™ Harness — это первая в отрасли платформа доставки программного обеспечения, которая использует искусственный интеллект для упрощения процессов DevOps — CI, CD, флагов функций, затрат на облако и многого другого.
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Velocity синтезирует данные из ваших репозиториев, чтобы предоставить вам полную прозрачность и предоставить вашей команде возможность непрерывной доставки.
Duecode
duecode.io
Консультант по принятию решений по разработке программного обеспечения. Новый и лучший способ измерения технического долга и качества кода. Идеально подходит для инженерных руководителей и нетехнических менеджеров.
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira ил...
Kantree
kantree.io
Гибкая платформа управления работой для раскрытия коллективного разума. Kantree — это универсальный инструментарий для планирования, организации и управления работой всей вашей компании.
Echoes
echoeshq.com
Измеряйте и сообщайте о инженерной деятельности. Раскройте весь потенциал своей команды с помощью автоматизированной аналитики. Расскажите о деловой ценности инженерных усилий. Echoes дает руководителям инженеров возможность увидеть соответствие инженерных усилий бизнес-целям и то, оказывают ли их...
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и беспрепятственно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться неп...
GoRetro
goretro.ai
Сделайте каждый спринт результативным, эффективным и увлекательным. Повысьте уровень гибкой реализации спринта с помощью управляемых данными и увлекательных ретроспективных встреч GoRetro, мероприятий по планированию спринта и инструментов мониторинга спринта.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews — это платформа управления разработкой, которая революционизирует измерение производительности, предоставляя руководителям инженеров визуальную информацию о ходе разработки их команд, проверках кода, проводимых отдельными людьми, и о самом написанном коде. Получая данные в реальном ...
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse помогает командам разработчиков повысить прозрачность, устранить блокировщики и быстрее создавать более качественные продукты. Платформа инженерного анализа AnalyticsVerse сопоставляет данные из различных инструментов разработки и предоставляет полезную информацию о производительности...
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel — это внутренний портал разработчиков (IDP), который позволяет командам инженеров самостоятельно предоставлять инструменты и информацию, необходимые для быстрого создания и поставки высококачественного программного обеспечения. С помощью OpsLevel разработчики могут самостоятельно выполнять ...
Embold
embold.io
Embold поддерживает разработчиков и команды разработчиков, обнаруживая критические проблемы в коде до того, как они станут препятствиями. Это идеальный инструмент для эффективного анализа, диагностики, преобразования и поддержки вашего программного обеспечения. С использованием ИИ. и технологий маши...
Athenian
athenian.com
Athenian — это инженерная платформа с поддержкой данных, которая обеспечивает руководителям инженерных разработок сквозную прозрачность, чтобы они могли понимать «почему», принимать обоснованные решения и согласовывать свои команды с целями компании. Athenian дает руководителям инженеров возможность...
CodeScene
codescene.com
CodeScene — это инструмент анализа, визуализации и создания отчетов кода. Перекрестные ссылки на контекстуальные факторы, такие как качество кода, динамика команды и результаты доставки, чтобы получить полезную информацию для эффективного сокращения технического долга и повышения качества кода. Мы д...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel — это целостная система принятия решений для руководителей инженеров. Применяя передовое машинное обучение и науку о данных к инструментам и данным совместной работы, Uplevel выявляет и интерпретирует труднодоступные сигналы, которые необходимы корпоративным организациям для эффективного рас...
Sleuth
sleuth.io
Трекер показателей Accelerate/DORA от Sleuth дает менеджерам точную картину производительности доставки программного обеспечения и понимание того, где находятся узкие места. Разработчикам нравится использовать Sleuth, потому что он включает в себя весь контекст и функции для улучшения показателей. S...
Allstacks
allstacks.com
Allstacks использует модели машинного обучения для анализа данных SDLC на предмет рисков доставки и прогнозируемых результатов для руководителей инженеров. Наша платформа анализа потока создания ценности дает ценную информацию обо всех ваших проектах и инструментах. Мы собираем и анализируем данны...
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics устанавливает стандарты успеха Salesforce благодаря безопасной, автоматизированной организационной аналитике на основе машинного обучения. - Отслеживайте состояние и производительность: мгновенно получите целостное представление о вашей организации. - Повышение безопасности: выявле...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics — это платформа инженерного анализа, которая позволяет руководителям инженеров измерять и улучшать каждую часть процесса разработки программного обеспечения. С помощью DevDynamics вы можете: - Измерять - используя такие метрики, как DORA, SPACE и другие. Понимать - с помощью аналитики и ...
Plandek
plandek.com
Plandek — это интеллектуальная аналитическая платформа, позволяющая технологическим командам быстрее и предсказуемее поставлять качественное программное обеспечение. Plandek позволяет технологическим командам отслеживать и стимулировать свои улучшения, а также делиться понятными ключевыми показателя...
Hatica
hatica.io
Инженерная аналитика для повышения производительности разработчиков. Hatica предоставляет инженерным командам информационные панели мониторинга работы, полезную информацию и эффективные рабочие процессы для повышения производительности и взаимодействия команд как в удаленных, так и в офисных средах....
LinearB
linearb.io
LinearB — пионер и лидер в области платформ Software Engineering Intelligence (SEI) для современного предприятия. Более 3000 руководителей инженерных систем по всему миру доверяют LinearB, чтобы повысить производительность команды, улучшить опыт разработчиков и предсказуемо реализовать критически ва...
Waydev
waydev.co
Используйте информацию из своего инженерного стека, чтобы ускорить скорость, согласовать инженерную работу с бизнес-приоритетами и повысить наглядность показателей DORA и SPACE Framework вашей команды.