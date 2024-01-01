Альтернативы - Soundplate Clicks
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — это дружественная платформа социального маркетинга, которая дает вам возможность охватить и продать нужным людям.
Linkfire
linkfire.com
Умные ссылки для музыкального маркетинга. Linkfire упрощает продвижение вашего артиста на каждом этапе пути, от вашего первого сингла до вашего первого мирового турне. Нам доверяют крупные лейблы и более 50 тысяч артистов.
Linkr
linkr.com
Универсальная платформа монетизации для авторов и брендов! Вы можете создать ссылку в биографии, увеличить число подписчиков, монетизировать творчество и процветать с Linkr.com.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — это простой в использовании инструмент для создания потрясающих страниц для всех социальных сетей и мессенджеров. Большой набор шаблонов и функции настройки помогут создать невероятные страницы для вашего бизнеса. Возможности: - Создавайте несколько страниц в одном проекте - Поддержка Go...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Чтобы расти, вашему бренду нужна известность. Хотя социальные каналы прекрасно подходят для распространения информации, поддержание LinkedIn и Twitter отнимает много времени и требует постоянного вдохновения. С Social Unicorn все происходит автоматически! Вы загружаете в машину все, что хотите сказ...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks — это программное обеспечение для SEO, которое помогает в SEO за пределами страницы. Мы помогаем упростить создание ссылок и сэкономить время для создателей ссылок. Мы делаем это путем: 1. Создаем сообщество проверенных маркетологов SaaS, заинтересованных в сотрудничестве в области контен...
geno.link
geno.link
Geno.link — это программное обеспечение для всех цифровых создателей, тренеров, маркетологов, предпринимателей и всех, кто хочет делиться, продавать и показывать больше в Интернете, даже БЕЗ дорогого и сложного веб-сайта.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Улучшите взаимодействие с пользователем и автоматически оптимизируйте присутствие вашего приложения в Интернете. Обнаружение устройств, целевая страница и аналитика включены.
Veshort
veshort.com
Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle — наиболее эффективная платформа, позволяющая музыкантам создавать свои веб-сайты и управлять маркетингом и продажами, ориентированными непосредственно на фанатов. Наша универсальная платформа предлагает музыкантам мощные возможности дизайна, готовые к использованию на мобильных устройств...
Autonix
autonix.io
QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.