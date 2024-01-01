SoundCommerce

SoundCommerce

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Веб-сайт: soundcommerce.com

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SoundCommerce была основана в Сиэтле в 2018 году Amazon и ветеранами цифровой коммерции, которые считают, что каждая организация должна иметь возможность «думать и действовать как Amazon». SoundCommerce — это платформа данных для розничной торговли, которая ускоряет развитие бизнеса и данных, позволяя вам принимать решения, ведущие к росту прибыли. Наша платформа, созданная для розничных продавцов любого размера и сложности, преобразует вашу уникальную инфраструктуру данных в простую в использовании среду без программирования, доступную каждому — не требуется инженерного образования. Самое приятное то, что у вас есть возможность действовать прямо на платформе SoundCommerce или переносить данные в любое из приложений, которые вы уже используете, и действовать там. Благодаря SoundCommerce ритейлеры уверены, что каждое решение и каждый доллар способствуют росту прибыли. Наши клиенты (в том числе Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers и другие) переходят от запаздывающих индикаторов, основанных на доходах, к прогнозным индикаторам, основанным на прибыли, с использованием платформы SoundCommerce.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: soundcommerce.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SoundCommerce, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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