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Альтернативы - SoundCloud

Spotify

Spotify

open.spotify.com

Spotify — это цифровой музыкальный сервис, который дает вам доступ к миллионам песен.

YouTube Music

YouTube Music

youtube.com

YouTube Music — это сервис потоковой передачи музыки, разработанный YouTube, дочерней компанией Google; он предоставляет индивидуальный интерфейс для сервиса, ориентированный на потоковую передачу музыки, позволяя пользователям просматривать песни и музыкальные клипы на YouTube на основе жанров, пле...

Apple Music

Apple Music

music.apple.com

Apple Music — это служба потоковой передачи музыки и видео, разработанная Apple Inc. Пользователи выбирают музыку для потоковой передачи на свое устройство по требованию или могут слушать существующие плейлисты. В сервис также входят интернет-радиостанции Apple Music 1, Apple Music Hits и Apple Musi...

Amazon Music

Amazon Music

amazon.com

Amazon Music (ранее Amazon MP3) — это платформа потоковой передачи музыки и музыкальный онлайн-магазин, управляемый Amazon. Запущенный в публичной бета-версии 25 сентября 2007 г., в январе 2008 г. он стал первым музыкальным магазином, продающим музыку без управления цифровыми правами (DRM) от четыре...

Wynk Music

Wynk Music

wynk.in

Wynk Music — приложение для потоковой передачи и загрузки музыки на любой вкус! От Рахмана до Рианны, в нем более 2,8 миллиона песен индийской и международной музыки. Слушайте и загружайте песни в приложении Wynk Music и открывайте для себя музыку из его огромной библиотеки, охватывающей множество ж...

TuneIn

TuneIn

tunein.com

TuneIn — американская служба потокового аудио, предоставляющая прямые трансляции новостей, радио, спорта, музыки и подкастов более чем 60 миллионам активных пользователей в месяц. По состоянию на 2019 год у TuneIn более 75 миллионов активных пользователей в месяц. TuneIn управляется компанией TuneI...

Pandora

Pandora

pandora.com

Pandora — американский сервис потоковой передачи музыки на основе подписки, принадлежащий Sirius XM Holdings. Базирующийся в Окленде, штат Калифорния, сервис фокусируется на рекомендациях, основанных на «Проекте музыкального генома» — средстве классификации отдельных песен по музыкальным особенностя...

TIDAL

TIDAL

tidal.com

Вы можете попробовать TIDAL прямо в своем веб-браузере. Наслаждайтесь более чем 35 миллионами песен в высоком качестве звука, музыкальными клипами высокой четкости и тщательно подобранными редакционными статьями. Для воспроизведения без потерь мы рекомендуем использовать Google Chrome.

Apple Music Beta

Apple Music Beta

music.apple.com

Наполните свой мир песнями, альбомами и исполнителями, которые определяют вас. Получите неограниченный доступ к миллионам треков, тщательно подобранным плейлистам и оригинальному контенту от исполнителей, которых вы знаете и любите. Наслаждайтесь звуком без потерь и слушайте звук вокруг себя с помощ...

Deezer

Deezer

deezer.com

Вы приносите страсть, мы приносим музыку! Получите доступ к более чем 56 миллионам треков в любое время и в любом месте!

Gaana

Gaana

gaana.com

Gaana.com — слушайте и скачивайте последние песни в формате MP3 онлайн. Загрузите новые или старые песни на хинди, песни из Болливуда, песни на английском языке* и многое другое на Gaana+ и играйте офлайн. Создавайте, делитесь и слушайте плейлисты потоковой музыки бесплатно.

JioSaavn

JioSaavn

jiosaavn.com

Слушайте новейшие и популярные песни Болливуда на хинди онлайн бесплатно с помощью JioSaavn в любое время и в любом месте. Загрузите или слушайте неограниченное количество новых и старых песен на хинди онлайн. Выполняйте поиск среди самых популярных еженедельных топ-15, песен из фильмов на хинди и т...

Yandex Music

Yandex Music

music.yandex.com

Яндекс Музыка — сервис потоковой передачи музыки, разработанный Яндексом. Пользователи выбирают музыкальные композиции, альбомы, сборники музыкальных треков для потоковой передачи на свое устройство по требованию и получают персональные рекомендации. Сервис также доступен в виде мобильного приложени...

Brain.fm

Brain.fm

brain.fm

Brain.fm — музыка, предназначенная для мозга, позволяющая улучшить концентрацию, расслабление, медитацию, сон и сон в течение 10–15 минут использования.

Zing MP3

Zing MP3

mp3.zing.vn

Zing MP3 — это бесплатное музыкальное приложение со множеством выдающихся функций, которые помогут вам получить наилучшие впечатления от музыки на вашем мобильном устройстве. Zing MP3 представляет собой богатый, высококачественный онлайн-музыкальный магазин с полным спектром жанров, постоянно обновл...

NhacCuaTui

NhacCuaTui

nhaccuatui.com

Наслаждайтесь миллионами высококачественных песен и клипов, защищенных авторскими правами, в музыкальном магазине NhacCuaTui. Слушайте и скачивайте музыку онлайн бесплатно на многих платформах.

LINE MUSIC

LINE MUSIC

line.me

LINE MUSIC — это музыкальный сервис с фиксированной ставкой, который позволяет вам наслаждаться 83 миллионами японских и западных песен без необходимости платить или регистрироваться. От последних рейтингов до музыкальных клипов и караоке — вы можете наслаждаться любой музыкой, которую захотите! Соб...

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