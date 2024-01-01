Sonnant — это интуитивно понятная платформа для монетизации и управления контентом, используемая вещательными компаниями, подкастерами и радиостанциями по всему миру. Мы создаем ценность для наших клиентов с помощью наших революционных решений в области искусственного интеллекта. Каждый день Sonnant автоматически максимизирует доход от рекламы тысяч часов аудио- и видеоконтента. Параллельно малоценные ручные задачи сотрудников заменяются плавной автоматизацией рабочих процессов. Далее следует экономия времени и средств, а также мощный цифровой опыт. Наша централизованная платформа предоставляет преимущества там, где ваша команда в них нуждается больше всего. Автоматизация экономит время и деньги производственных групп, команды продаж и маркетинга обеспечивают удовлетворенность клиентов и дополнительный доход партнеров за счет увеличения охвата и эффективности рекламы, а вовлеченность аудитории повышается за счет персонализации. Посетите наш блог, чтобы узнать о практических примерах использования в отрасли: https://sonnant.com/blog/

Веб-сайт: sonnant.com

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