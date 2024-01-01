Sonnant

Sonnant

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Веб-сайт: sonnant.com

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Sonnant — это интуитивно понятная платформа для монетизации и управления контентом, используемая вещательными компаниями, подкастерами и радиостанциями по всему миру. Мы создаем ценность для наших клиентов с помощью наших революционных решений в области искусственного интеллекта. Каждый день Sonnant автоматически максимизирует доход от рекламы тысяч часов аудио- и видеоконтента. Параллельно малоценные ручные задачи сотрудников заменяются плавной автоматизацией рабочих процессов. Далее следует экономия времени и средств, а также мощный цифровой опыт. Наша централизованная платформа предоставляет преимущества там, где ваша команда в них нуждается больше всего. Автоматизация экономит время и деньги производственных групп, команды продаж и маркетинга обеспечивают удовлетворенность клиентов и дополнительный доход партнеров за счет увеличения охвата и эффективности рекламы, а вовлеченность аудитории повышается за счет персонализации. Посетите наш блог, чтобы узнать о практических примерах использования в отрасли: https://sonnant.com/blog/
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для транскрипции

Веб-сайт: sonnant.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sonnant, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Riverside.fm

Riverside.fm

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Murf AI

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Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Descript

Descript

descript.com

Simplified

Simplified

simplified.com

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

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