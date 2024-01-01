Альтернативы - Sonix

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm позволяет подкастерам и медиакомпаниям легко записывать удаленные интервью в студийном качестве. Конечный результат? Видео 4K и аудиоконтент в формате WAV.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.

Descript

Descript

descript.com

Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Войдите в систему и используйте Piktochart для создания красивой инфографики, плакатов, отчетов, презентаций, флаеров или графики для социальных сетей. Опыт проектирования не требуется

Notta

Notta

notta.ai

Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.

Rev

Rev

rev.com

Преобразование аудио и видео в текст. Люди работают бок о бок с лучшим искусственным интеллектом по преобразованию речи в текст.

Happy Scribe

Happy Scribe

happyscribe.com

Универсальная платформа транскрипции и субтитров. Современный А.И. работая бок о бок с лучшими лингвистами.

Tactiq

Tactiq

tactiq.io

Ведите беседу, мы позаботимся о записях. Благодаря расшифровке Tactiq в реальном времени Google Meet, Zoom, MS Teams и Webex вы никогда не пропустите ни слова.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

Trint

Trint

trint.com

Расшифровать. Создавать. Делиться. Превратите аудио и видео в контент с возможностью поиска, редактирования и совместного использования на 31 языке.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Превратите видео и аудио в привлекательный контент. Создавайте резюме, видеоролики, расшифровки, подписи, переводы и многое другое с помощью простых подсказок.

Claap

Claap

claap.io

МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...

Transcript LOL

Transcript LOL

transcript.lol

Расшифруйте свои подкасты, видео и встречи. Ускорьте свое обучение и производительность.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...

Amberscript

Amberscript

amberscript.com

Эффективность и точность: универсальный центр для всех ваших потребностей в транскрипции и субтитрах Наш передовой искусственный интеллект в сочетании с высококлассными специалистами в области языков совместно предоставляет высокоточные решения, адаптированные к потребностям вашего бизнеса.

Zeemo

Zeemo

zeemo.ai

Zeemo позволяет создателям контента автоматически создавать и переводить субтитры к видео на 18 языков с высочайшей точностью. Используя передовую технологию распознавания голоса и понимания естественного языка, Zeemo автоматически распознает человеческие голоса в видео и преобразует их в субтитры. ...

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