SolarEdge Monitoring

SolarEdge Monitoring

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Веб-сайт: solaredge.com

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Контролируйте свой сайт SolarEdge в любое время и в любом месте Приложение для мониторинга SolarEdge позволяет установщикам фотоэлектрических систем и владельцам систем осуществлять удаленный мониторинг прямо на ходу со своего мобильного устройства. Приложение позволяет пользователям просматривать онлайн-данные в режиме реального времени, чтобы быть в курсе производительности солнечной установки, находясь вдали от компьютера, обеспечивая максимальное использование солнечной энергии.

Веб-сайт: solaredge.com

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