socra AI

socra AI

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Веб-сайт: socra.com

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socra — это платформа на базе искусственного интеллекта для постановки и достижения личных целей. Платформа предлагает различные инструменты, которые помогут пользователям организовывать и планировать свои цели, общаться с поддерживающим сообществом и получать индивидуальные рекомендации от своего личного тренера по искусственному интеллекту Сократа. Пользователи могут разбивать цели на управляемые шаги, используя функцию Socra «Путешествия», и отслеживать прогресс в их достижении. Кроме того, в будущем платформа планирует представить передовые инструменты для интеллектуального отслеживания прогресса и построения сообщества. Socra уделяет большое внимание конфиденциальности данных и использует OpenAI для обеспечения безопасности информации своих пользователей. Пользователям предоставляется динамическое количество ежедневного использования ИИ, которое меняется в зависимости от использования системы, и они могут увеличить свои возможности ИИ, подписавшись на премиум-уровни или профессиональные уровни. В целом, socra идеально подходит для людей, которые хотят использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы оставаться организованными, продуктивными и на пути к успеху, и которым может быть полезна поддержка сообщества.

Веб-сайт: socra.com

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