Socialvar

Socialvar

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Веб-сайт: socialvar.net

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Socialvar Ltd — это комплексная облачная маркетинговая платформа, предлагающая инструменты для управления социальными сетями, маркетинга по электронной почте, SMS-кампаний и обслуживания клиентов с помощью автоматизированных чат-ботов. Они предлагают комплексные решения, которые позволяют предприятиям с легкостью проводить эффективные кампании цифрового маркетинга за счет упрощенного планирования и публикации публикаций в социальных сетях, сокращая ручную рабочую нагрузку, связанную с этими задачами. Примечательно, что Socialvar Ltd оснащен функциями автоматизации, которые помогают оптимизировать и улучшить усилия по цифровому маркетингу. Их маркетинговое решение WhatsApp использует искусственный интеллект и машинное обучение для упрощения стратегий делового общения и улучшения взаимодействия с клиентами через чат-боты, потенциально увеличивая вовлеченность и улучшая отношения с клиентами. Решения Socialvar для электронной почты и SMS также позволяют проводить персонализированные и целевые цифровые кампании, которые расширяют охват бренда и автоматизируют общение, что в конечном итоге приводит к потенциальному росту продаж и увеличению доходов. Эта платформа сочетает в себе такие функции, как массовая рассылка по электронной почте, сегментация списков и действенная аналитика, которые помогают компаниям лучше понимать свою клиентскую базу, расширять свое цифровое присутствие и принимать маркетинговые решения на основе данных.

Веб-сайт: socialvar.net

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