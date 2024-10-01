Альтернативы - Sociallymap
Meta Business Suite
business.facebook.com
Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
X Pro
pro.x.com
X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на приложение Das...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...
Buffer
buffer.com
Buffer — самый интуитивно понятный и доступный инструмент управления социальными сетями для малого бизнеса. С Buffer планировать, планировать и публиковать контент в социальных сетях стало проще, чем когда-либо. Самое приятное то, что вы можете увидеть подробную аналитику социальных сетей на несколь...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Hootsuite
hootsuite.com
Слишком многие бренды терпят неудачу в социальных сетях. Твоему это не обязательно. Все начинается с правильных инструментов. Тысячи брендов полагаются на платформу и решения Hootsuite для запуска блестящих социальных кампаний, предоставления 5-звездочного опыта социальной коммерции и управления вс...
Metricool
metricool.com
Metricool — это платформа, которая позволяет вам анализировать, планировать и управлять своими социальными сетями, как настоящий профессионал. Инструмент, предназначенный для того, чтобы доставить ваши социальные сети на Луну. Планируйте публикации, анализируйте важные данные и создавайте выигрышную...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это полноценная платформа управления социальными сетями для бизнеса и агентств. Он помогает планировать публикации, отслеживать упоминания, создавать собственные информационные панели и многое другое. Zoho Social принадлежит Zoho.com — набору из более чем 40 продуктов, которым доверяю...
Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social — это современная универсальная платформа для социальных сетей. Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели. Функции включают публикацию и планирование, отчеты и аналитику, почтовый ящик в социальных сетях и прослушивание, управ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
Planable
planable.io
Planable — это платформа для совместной работы над контентом, которая упрощает командную работу по маркетингу. Это место, где вы можете создавать, планировать, просматривать и утверждать весь свой потрясающий маркетинговый контент для социальных сетей, блогов, информационных бюллетеней, пресс-релизо...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social — мировой лидер в области программного обеспечения для управления социальными сетями и аналитики. Интуитивно понятная платформа Sprout передает мощные социальные данные в руки более чем 30 000 брендов, чтобы они могли оказывать более разумное и быстрое влияние на бизнес. Благодаря по...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Loomly
loomly.com
Loomly — это простая в использовании платформа управления социальными сетями, которая помогает вам создавать и планировать публикации, отслеживать аналитику и управлять единым почтовым ящиком в социальных сетях по всем вашим каналам социальных сетей. * Управляйте активами своего бренда в библиотеке....
Publer
publer.io
Publer — это платформа управления социальными сетями, которая позволяет вам совместно работать, планировать и анализировать публикации в Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, бизнес-профилях Google, YouTube, WordPress, Telegram и Mastodon из одного и того же места.
ContentStudio
contentstudio.io
Обновите свою стратегию в социальных сетях и контенте с помощью ContentStudio — мощного инструмента для бизнеса, агентств и маркетологов. Оптимизируйте процесс создания контента и увеличьте свое присутствие в Интернете. ContentStudio — это не просто еще один инструмент; это комплексное решение для п...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — это инструмент автоматизации маркетинга в социальных сетях, который помогает вам планировать и анализировать вашу маркетинговую деятельность в социальных сетях и тем самым повышать эффективность и охват ваших социальных сетей. 1) С помощью SocialPilot вы можете подключить более 9 социа...
Heropost
heropost.io
Цель Heropost – помочь нашим пользователям повысить эффективность своего бренда продуктивным и разумным способом с помощью инструментов и показателей, которые расширяют их возможности в социальных сетях. Компания была основана в середине 2016 года, когда рост Instagram увеличился в четыре раза, что ...
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговый календарь CoSchedule помогает маркетологам видеть всю свою маркетинговую деятельность в одном месте. Это ваше секретное оружие, позволяющее наконец увидеть, запланировать и поделиться своим маркетингом в одном календаре. Маркетинговый календарь CoSchedule предоставляет вам инструменты ...
UNUM
unum.la
Инструменты для современного творца
SocialBee
socialbee.com
SocialBee — это инструмент управления социальными сетями, который позволяет пользователям обмениваться контентом в нескольких социальных сетях из одного места. Используя такой инструмент, вы можете установить график публикаций, публиковать контент в соответствии с планом, а затем анализировать эфф...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Hypefury
hypefury.com
Ваш личный помощник для увеличения и монетизации вашей аудитории в Твиттере. Мы выбрали лучшие методы, используемые Twitter OG, и превратили их в приложение: - Создавайте новый контент без проблем - Расширяйте свою аудиторию - Расширьте свой список адресов электронной почты - Продавайте больше това...
Postly
postly.ai
Postly — это универсальный инструмент управления социальными сетями, который помогает вам создавать контент, креативный дизайн, планировать публикации и вести множество социальных разговоров, которые приводят к конверсиям. Postly объединяет маркетинговые инструменты и функции, такие как AI Writer, A...
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, похожий на маркетинговую команду Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее. Экономьте время, создавая, планируя и публикуя контент для Instagram, Pinterest и Facebook. Официальный партнер Facebook, Instagram и P...
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse — это центр социальных сетей для маркетинговых команд, ориентированных на рентабельность инвестиций. Социальные сети — самый мощный рычаг для повышения узнаваемости бренда, привлечения потенциальных клиентов и увеличения продаж. Запатентованная панель управления рентабельностью инвестиций...