Sobot

Sobot

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Веб-сайт: sobot.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В наш ассортимент продукции входят AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: sobot.io

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Альтернативы

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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Chatwoot

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chatwoot.com

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