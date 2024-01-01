Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В наш ассортимент продукции входят AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.

Веб-сайт: sobot.io

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