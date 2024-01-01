Snaptrude

Snaptrude

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Веб-сайт: snaptrude.com

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Snaptrude is a web-based 3D modeling software (BIM) for Architects and Designers. Designers use Snaptrude to create better buildings faster with the help of data and automation. Unlike other design tools, Snaptrude allows for multiplayer collaboration enabling project teams to design together.
Категории:
Photography & Graphics
Программное обеспечение для проектирования зданий и информационного моделирования зданий (BIM)

Веб-сайт: snaptrude.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Snaptrude, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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