Альтернативы - SnapLogic

Apitally

apitally.io

Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и ана...