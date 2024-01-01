Альтернативы - SnapComms

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Fellow

Fellow

fellow.app

Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — это мощное программное обеспечение для внутренних коммуникаций, которое позволяет вам своевременно отправлять обновления сотрудникам через почтовый клиент (Outlook и Gmail) или SMS. ContactMonkey модернизирует способы связи, общения и взаимодействия ведущих мировых организаций со сво...

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate — это SaaS-приложение, которое помогает контент-маркетологам использовать тщательно подобранный контент для привлечения новых потенциальных клиентов и достижения реальных маркетинговых результатов. Создавайте тщательно подобранные ресурсы контента, такие как информационные бюллетени по эле...

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Программное обеспечение внутренней связи сделано правильно Программное обеспечение для внутренней связи любого размера и структуры. Узнайте, как платформа Broadcast может помочь вашей организации объединиться. От электронной почты до мобильного телефона — мы поможем вам.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Повысьте качество общения с клиентами и сотрудниками с помощью омниканальных решений Poppulo, включая электронную почту, цифровые вывески, мобильные приложения и многое другое.

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