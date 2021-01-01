WebCatalog

Альтернативы - smoove

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc. — американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов. Их онлайн-платформа визуального редактора позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать веб-сайты.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Framer

Framer

framer.com

Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Duda

Duda

duda.co

Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Визуально развивайте свой стек технологий. Перетаскивайте элементы, чтобы создавать страницы и разделы в рамках своей структуры, используя свои компоненты.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

involve.me

involve.me

involve.me

Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.

Dorik

Dorik

dorik.com

Создавайте красивые сайты без кода! Гибкий и простой в использовании конструктор веб-сайтов Nocode с более чем 130 компонентами пользовательского интерфейса и красивыми шаблонами. Экономьте время и деньги на создании своего следующего веб-сайта.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.

Instapage

Instapage

instapage.com

Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба электронного маркетинга для привлечения подписчиков, привлечения потенциальных клиентов, отправки красивых, отзывчивых электронных писем и отслеживания результатов.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

Потому что вы заслуживаете лучшей платформы воронки продаж! Красивые и быстрые воронки, которые помогут вам продавать ваши продукты и превращать посетителей в покупателей.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к б...

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

Управление потенциальными клиентами через Интернет, CRM, управление проектами, учет рабочего времени, выставление счетов и оформление заявок в службу поддержки.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

OptimizePress

OptimizePress

optimizepress.com

Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов,...

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop — это простая в использовании платформа веб-дизайна, позволяющая мгновенно публиковать материалы в Интернете.

GreatPages

GreatPages

greatpages.com.br

Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Простой конструктор целевых страниц. Unicorn Platform — это конструктор веб-сайтов и блогов с возможностью перетаскивания для стартапов, мобильных приложений и SaaS. 100% отсутствие кода. Требуются нулевые навыки.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!

Marketplan

Marketplan

marketplan.io

Маркетинговая платформа «все в одном». Планируйте, выполняйте, проектируйте и оптимизируйте всю свою маркетинговую стратегию — все из одного мощного места.

Moosend

Moosend

moosend.com

Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Присоединяйтесь к тысячам брендов, рекламных агентств и малых предприятий из списка Fortune 500, которые используют ShortStack для создания индивидуальных интерактивных маркетинговых кампаний. Создавайте настраиваемые конкурсы, лотереи, викторины, розыгрыши хэштегов, конкурсы с возможностью оставит...

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...

TierPeak

TierPeak

tierpeak.com

Универсальная платформа продаж и маркетинга для малого и среднего бизнеса. Универсальная платформа маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса.

SquidVision

SquidVision

squidvision.com

SquidVision дает SaaS-компаниям возможность раскрыть истинный потенциал своих целевых страниц, используя атрибуцию доходов внутри тепловых карт. Наши тепловые карты доходов обеспечивают визуальное представление поведения пользователей, взаимодействия и точек конверсии. Благодаря нашим возможностям а...

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites — это конструктор целевых страниц, который позволяет легко делать то, что не может сделать традиционный веб-сайт. Взаимодействуйте со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов, превращайте браузеров в покупателей и увеличивайте свой доход.

ResponsiveAds

ResponsiveAds

responsiveads.com

ResponsiveAds™ — это ведущая технология автоматизации креативной рекламы, позволяющая брендам, агентствам и издателям создавать, доставлять и оптимизировать эффективные объявления HTML5, которые адаптируются к любому размеру, форме или варианту. Мы упрощаем изменение размера мультимедийной рекламы. ...

Project Broadcast

Project Broadcast

projectbroadcast.com

Project Broadcast — это мощная и экономичная платформа текстового маркетинга, предназначенная для предоставления компаниям возможности создавать капельные маркетинговые кампании и управлять ими, одновременно обращаясь к своей клиентской базе с помощью SMS-сообщений. Благодаря таким функциям, как чат...

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.

LanderLab

LanderLab

landerlab.io

Никакого программирования, никаких навыков работы с сервером! С помощью LanderLab вы можете создавать, редактировать и публиковать красивые и адаптивные целевые страницы, которые приносят больше конверсий всего за несколько кликов. Выбирайте из богатой коллекции готовых к использованию шаблонов или ...

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